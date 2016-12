Ironman 70.3 Zell am See 2017

Der Kampf mit Körper und Geist wechselt von der „Arena“ im Wasser in der Wechselzone am Ufer auf Asphalt. 90 Kilometer auf dem Rennrad und insgesamt 1.288 Höhenmeter verlangt der Ironman 70.3 in Zell am See-Kaprun von den Startern.

Doch so anstrengend jeder Tritt auch ist: Die Kulisse zwischen Zeller See, dem Hochkönig und den Almen entschädigt noch während der Fahrt für jedes verbrauchte Watt. Vorbei führt die Radstrecke unter anderem in Saalfelden, Maria Alm, Dienten, Taxenbach und Bruck an der Großglocknerstraße. Ein intensiver Anstieg, der in den höchsten Punkt am Filzensattel (1.280 m) mündet, wird nach etwa einem Drittel erreicht.