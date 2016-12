Wanderurlaub auf über 3.000 Meter

Eine Wanderung samt Übernachtung im Ramolhaus (3006 Meter) lässt sich in Obergurgl mit den Vorzügen eines Genussurlaubs verbinden. Im Vier Sterne Hotel Edelweiss & Gurgl finden Bergsteiger modernen 4 Sterne Service und und Entspannung im 1.200 m2 großen Gletscher-Spa inklusive Saunas, Dampfgrotte, Heubad, Massagen, Whirl- und Außenpool.

Wer will, kann die Übernachtung im Ramolhaus schon im Voraus reservieren und sich so einen Wanderurlaub auf 3.000 Meter zwischen Genuss und Abenteuer sichern. Viel näher kommt man den Sternen in Obergurgl nicht.