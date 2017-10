Knotenkunde fürs Klettern

Schnell zu erlernen, einfach umzusetzen: Ein Achterknoten zählt zu den simpelsten Knotentechniken und ist in der Kletterwelt weit verbreitet.

„Häufig eingesetzt wird derAchterknoten in einer doppelten Variante, um sich selbst einzubinden, also die Verbindung von Seil und Gurt herzustellen“, so Andy.

Dazu wird zuerst ein einfacher Achterknoten gebunden, dann das Seil am Klettergurt an der Gurtschlaufe eingefädelt und durchgezogen. Dabei wird dem Verlauf des ursprünglichen Achterknotens gefolgt, um einen doppelten daraus zu machen.

Die Nachteile des Doppelten Achterknotens sind seine eingeschränkte Lösbarkeit und die Gefahr, beim Umlenker hängen zu bleiben. Nicht als Mittelknoten für Seilschaften mit mehreren Kletterern geeignet!

Einsatz: Anseilen (Verbindung von Seil und Gurt)