Start in die Skisaison!

„Man kommt nicht so oft in Extremsituationen und ist wieder mehr ,Chef‘ am Ski. Man spürt deutlich den Unterschied am Körper“, so der Slalom Vize-Weltmeister weiter. Für Technik-Experten wie ihn wird der Riesentorlauf damit ein Stück interessanter – auch im Hinblick auf den Gesamtweltcup. Apropos Gesamtweltcup: Im letzten Jahr konnten mit Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin erstmals seit 27 Jahren beide große Kugeln von einer Skimarke geholt werden. Die US-Amerikanerin will heuer vor allem ihr Engagement in den Speed-Disziplinen ausbauen.

Für Abfahrts-Star Peter Fill ist der Erfolg vor allem auch ein Resultat des Team-Einsatzes: „Es geht unglaublich schnell alles hier. Man gibt Feedback und wenig später arbeitet man schon mit dem Ergebnis. So wächst man schneller.“