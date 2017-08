New Balance Running Outfit 

Das Obermaterial ist im Vorfußbereich sehr weich und leicht, im Fersenbereich sorgt festeres Material für mehr Stabilität. Das spezielle an dem Schuh ist aber die Sohle: Die gelbe Mittelfußbrücke sorgt für die sogenannte Torsionsstabilität. Diese sorgt für Unterstützung des Fußgewölbes, damit die Verdrehung nach links oder rechts nicht zu stark ausfällt. Der Vorfußbereich hat eine noppenartige Struktur für den perfekten Grip, was sowohl auf der Laufbahn, als auch am Asphalt genial ist.

Bei den Sprints merke ich, wie kurz der Bodenkontakt ist und wie leicht mir mit dem HANZO S der Geschwindigkeitsaufbau fällt. Das macht wirklich Spaß. Ich würde sagen: Laufbahn-Test bestanden, der Schuh hält, was er verspricht.

Auch auf kurzen Strecken (bis ca. fünf Kilometer) am Asphalt habe ich Freude mit dem HANZO S. Die Leichtigkeit am Fuß lässt die Schrittfrequenz steigen und die Schrittlänge ausbauen. „Laufen wie Barfuß“ kommt mir in den Sinn. Ich merke, dass meine Zehen und die Fußsohle gut arbeiten können.