Pitz Alpine Glacier Trail: Lukas auf Rang 6

Ich fühle mich großartig und muss über beide Ohren grinsen. War mir am Anstieg vorhin noch sehr warm, wird es jetzt richtig angenehm als ich in den Nebel vor mir tauche. Am zweithöchsten Punkt auf knapp 2.700 Meter empfangen mich die Bergretter an der Strecke mit einer guten Nachricht: Ich sei der 6. Läufer, der hier vorbei kommt!

Mit dieser Nachricht im Ohr und der Schwerkraft auf meiner Seite starte ich in den rasanten Downhill, der mir noch einmal alles abverlangt. Nach 45 Kilometer und 3.000 Höhenmetern lief ich dann tatsächlich als 6. ins Ziel. Ein großartiger Erfolg, so kann es weitergehen!